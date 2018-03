Tunisie – Sidi Bouzid : Les anciens militants revendiquent un soutien accru

Des anciens militants et combattants au gouvernorat de Sidi Bouzid ont appelé à un soutien accru pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions.

Lors d’une réunion tenue, mardi, au siège du gouvernorat, à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la fête de l’indépendance, ils ont déploré les faibles allocations sociales octroyées aux anciens militants et le manque d’encadrement social et médical dont ils bénéficient.

Un hommage a été rendu à cette occasion par le gouverneur de Sidi Bouzid aux militants de la région pour leur bravoure et dévoiement pour défendre l’intégrité du territoire national, appelant les autorités locales et administrations régionales à leur assurer un encadrement meilleur et à leur faciliter l’accès aux prestations sociales et de santé.