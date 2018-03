Tunisie – 62e anniversaire de l’Indépendance : Ennahdha et Al-Moubadara appellent à préserver l’acquis de l’Indépendance

A l’ occasion du 62e anniversaire de l’Indépendance de la Tunisie, le mouvement Ennahdha et le parti Al-Moubadara ont rendu hommage, dans deux communiqués publiés mardi, aux militants et leaders qui se sont sacrifiés pour l’invulnérabilité de la Tunisie et la réalisation de l’Indépendance, appelant à préserver l’acquis de l’Indépendance.

Ennahdha s’est dit attachée à l’Indépendance, en tant qu’acquis historique pour la Tunisie. Elle a appelé à la protection de cet acquis et à le renforcer à travers l’unité nationale. Pour le mouvement, il y a lieu aussi de poursuivre les efforts pour répondre aux revendications des Tunisiens relatives à la justice sociale, le développement durable et la lutte contre le chômage et la pauvreté.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Ennahdha a salué les acquis de la Tunisie depuis l’Indépendance grâce à la volonté du peuple, aux efforts de l’Etat et de ses expertises ainsi qu’aux initiatives des hommes d’affaires, au dévouement des travailleurs et aux contributions des partenaires sociaux et des partis. Elle a, en outre, souligné que la Révolution de la ” liberté et de la dignité, pacifique et civile, est l’expression de l’attachement du peuple tunisien à l’Indépendance et au processus de rectification des déviations engendrées par le système de corruption et de la dictature”.

Le mouvement a, d’autre part, estimé que la réussite des élections municipales du 6 mai sera une réussite pour les Tunisiens et pour le processus de la transition démocratique en Tunisie. Selon le parti, cette réussite est de nature à promouvoir davantage l’image de la Tunisie en tant que destination souveraine, stable et attractive pour l’investissement.

Al-Moubadara a, pour sa part, fait part du souhait de voir la célébration de l’anniversaire de l’Indépendance une occasion renouvelée pour renforcer l’esprit de responsabilité et la culture du travail, la confiance en soi et l’ambition pour un avenir meilleur pour préserver l’Indépendance et renforcer les piliers de l’Etat sur la voie de la prospérité et du progrès.

Le parti a ajouté que la réalisation de ces objectifs exige le rétablissement de la confiance entre le citoyen et l’Etat dans le respect de la loi et de l’opinion différente, mettant l’accent sur l’importance de l’unité des rangs et du partage des sacrifices entre les différentes catégories de la société. Selon Al-Moubadara, le gouvernement doit entamer rapidement les réformes nécessaires dans différents domaines pour consacrer la justice sociale.

Il doit également faire preuve de courage pour lutter contre les phénomènes de la corruption, la contrebande et le terrorisme qui entravent le développement du pays.