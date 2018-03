Tunisie : Bulletin des partis politiques

Voici les principales activités des partis politiques au cours de la semaine précédente :

-Parti Afek Tounes

Le conseil national du parti Afek Tounes s’est réuni le 17 mars courant à Kairouan pour combler les vacances au sein de ses structures. Walid Sfar et Khaled Fourti ont été élus, respectivement, Vice-président du parti et président de son conseil national.

Quatre nouveaux membres du bureau politique d’Afek Tounes ont, également, été élus. Il s’agit de Helmi Attia, Amine Masmoudi, Aziz Adhoum et Khalil Ghanmi.

Le parti a, par ailleurs, signé le 12 mars une convention de partenariat avec le parti libyen “coalition des forces nationales”.

-Mouvement Ennahdha

Le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha s’est réuni les 16 et 17 mars pour examiner plusieurs questions dont le budget du parti. Il a adopté le plan d’action du mouvement de l’exécutif et de la Choura ainsi que le budget du parti au titre de l’année 2018.

Le bureau exécutif d’Ennahdha a, en outre, tenu le 14 mars dernier, sa réunion périodique au cours de laquelle il a passé en revue les principaux développements sur la scène politique, notamment, la réunion des signataires du document de Carthage et la dernière séance plénière du parlement et discuter la question de la justice transitionnelle.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion, Ennahdha a appelé à “l’instauration d’un climat positif en prévision des élections municipales” et invité l’ensemble des acteurs politiques à “respecter les résultats des élections de 2014 jusqu’à l’organisation de nouvelles élections”. Il s’agit aussi pour le mouvement d’instaurer “un dialogue national constructif qui préserve l’unité nationale.

Ennahdha a organisé, les 17 et 18 mars courant, à Hammamet une conférence nationale de la jeunesse du parti.

-Parti Tounes Awalan (La Tunisie d’abord)

Le parti Tounes Awalan a publié, le 12 mars, une déclaration dans laquelle il a souligné la nécessité de charger un gouvernement “d’intérêt national de mettre en œuvre les propositions issues d’un pacte national contraignant pour toutes les parties politiques, sociales et civiles consacrant l’unité nationale”.

-Courant démocrate

Le courant démocrate a, dans un post “facebook”, indiqué avoir adressé, le 7 mars courant, un procès-verbal d’avertissement au gouvernement, par l’intermédiaire d’un huissier notaire, lui demandant de mettre un terme à la convention signée avec la société Cotusal, avant le renouvèlement de ses dispositions, notant que la convention avait été signée en 1949.

-Parti Ettakattol

Héla Ben Youssef El Ouerdani, Vice-présidente du parti Ettakattol et Vice-présidente de l’Internationale socialiste des femmes a participé du 11 au 17 mars courant aux travaux de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies axée sur le thème ” Défis et opportunités dans la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles”.

-Parti Beni Watani

Le parti Beni Watani a tenu des réunions au cours desquelles il a présenté les listes municipales du parti dans les circonscriptions de l’Ariana, Sfax, Sousse et de Bekalta.

-Parti Al-Irada

Le bureau exécutif du parti Al-Irada (mouvance Tunisie volonté) a chargé l’avocat du parti de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre la décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) de supprimer l’encre indélébile lors des élections municipales, a fait savoir le parti dans une déclaration en date du 15 mars courant.

-Parti Machrou Tounes

Le secrétaire général de Machrou Tounes Mohsen Marzouk a présenté, samedi 17 mars 2018, l’initiative du parti visant à “promouvoir les systèmes politique et électoral”, lors d’un meeting, à Tunis, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance.

-Parti Al-Joumhouri

Le conseil national du parti Al-Joumhouri, réuni les 17 et 18 mars à Hammamet, a indiqué qu’il consacrera ses travaux à l’évaluation du rendement du gouvernement et de son bilan d’activité, et examinera les moyens de surmonter la crise actuelle du pays.

Le conseil a également planché sur la question des élections municipales ainsi que sur la campagne électorale au sein de l’Union civile.

“La Tunisie traverse une crise suffocante”, a déclaré le secrétaire général du parti, Issam Chebbi, estimant que le “document de Carthage est fini”.

-Parti Al Mostakbal

Le président du parti Al Mostakbal, Taher Ben Hassine, a présidé le 17 mars à Kairouan, la conférence des cadres du parti.

La conférence qui a planché sur les orientations économiques et sociales du parti s’inscrit dans le cadre des préparatifs du congrès du parti prévu les 23 et 24 juin 2018.