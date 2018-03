Ligue 2 de football : Calendrier complet de de la phase play-off

Le calendrier de la phase play-off du championnat de la Ligue 2 de football a été arrêté lors d’une réunion tenue samedi au siège de la fédération Tunisienne de football en présence de Wadii Jarry président de la FTF et des représentants des clubs de la ligue 2 de footbal professionnel.

La phase play-off regroupe six clubs (CS Hamamm-lif, Sfax RS, EO Sidi Bouzid, EGS Gafsa, CS Chebba et US Tatouine) et se jouera en mini-championnat (aller et retour) sur terrains neutres.

Elle débutera vendredi 16 mars courant pour s’achever le 11 mai prochain.

Au terme du play-off, les deux premiers accèderont en ligue 1 tandis que le troisième disputera un match barrage face au 12ème de la ligue 1.

Les stades qui abriteront les matches ont été également retenus. Ainsi le Sfax RS recevra au stade de Regueb ou de Soliman, l’EO Sidi Bouzid au stade de Kairouan ou de Sfax, l’US Tatouine au stade Ben Guerdane ou de Zarzis, l’EGS Gafsa au stade de Gabès, le CS Chebba au stade de Jebeniana ou de Sousse et le CS Hammam-lif recevra au stade du Bardo ou de Soliman.

Calendrier des rencontres

Première journée – 16 mars

CS Hammam-Lif – Sfax RS

EO Sidi Bouzid – EGS Gafsa

CS Chebba – US Tataouine

Deuxième journée – 20 mars

EGS Gafsa – CS Hammam-Lif

US Tataouine – EO Sidi Bouzid

Sfax RS – CS Chebba

Troisième journée – 24 mars

EO Sidi Bouzid – Sfax RS

EGS Gafsa – US Tataouine

CS Chebba – CS Hammam-Lif

Quatrième journée – 30 mars:

Sfax RS – EGS Gafsa

CS Hammam-Lif – US Tataouine

EO Sidi Bouzid – CS Chebba

Cinquième journée – 5 avril

CS Hammam-Lif – EO Sidi Bouzid

US Tataouine – Sfax RS

CS Chebba – EGS Gafsa

Programme des matches retour

1ère journée retour – 13 avril

2ème journée retour – 20 avril

3ème journée retour – 24 avril

4ème journée retour – 4 mai

5ème journée retour – 11 mai