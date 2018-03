Tunisie : Création de la fonction de médiateur administratif militaire

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a annoncé la création de la fonction de médiateur administratif militaire au sein du département de la Défense.

L’objectif visé par la création de cette fonction, a-t-il ajouté, est de défendre les droits de l’institution militaire et ceux des militaires et de tenter de traiter à l’amiable les problèmes professionnels afin d’éviter le recours à la justice.

Il a indiqué que le projet de décret gouvernemental, élaboré par le ministère de la Défense à cet effet, a été adopté, jeudi, en conseil ministériel. Il entrera en vigueur, dans les prochains jours, dès sa parution dans le Journal officiel de la République tunisienne.

Le ministre s’exprimait, lundi, dans une intervention à la clôture d’une session de formation spéciale organisée pour les députés membres de la Commission de la sécurité et de la défense et celle de l’organisation de l’administration et des forces porteuses d’armes.

Cette fonction, a-t-il dit, sera prise en charge par l’Inspection générale des forces armées, sous la forme d’une cellule qui travaillera en faveur de la défense des droits de l’institution militaire et des militaires.

Il a tenu à préciser que les militaires, contrairement à d’autres corps professionnels, n’ont pas le droit de créer des structures syndicales pour défendre leurs intérêts. C’est pour cette raison, a-t-il ajouté, qu’a été créée la fonction de médiateur administratif militaire.

De son côté, le député Abdellatif Mekki (président de la commission de la Sécurité et de la Défense) a, au nom des membres des deux commissions parlementaires, déclaré que l’Assemblée des représentants des peuples accordera tout l’intérêt requis aux propositions présentées par le ministère de la Défense, à l’instar des projets de loi relatifs au service militaire et à la protection des militaires lors des interventions sécuritaires.

Cette 3e session de formation, qui a débuté le 28 février dernier, a traité de plusieurs thèmes se rapportant à l’institution militaire, dont notamment les risques en matière de sécurité intérieure et extérieure, la situation géopolitique régionale et internationale et l’amélioration du service militaire.