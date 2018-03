Ligue des champions : L’Espérance ST arrache un nul précieux face à Gor Mahia

L’Espérance de Tunis a arraché un nul précieux face aux Kenyans de Gor Mahia (0-0), mercredi à Machakos, en match comptant pour les seizièmes de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé mercredi.

Les sang et or ont du défié l’humidité et l’état très mauvais du terrain pour tenir en échec une très odacieuse équipe kenyane qui a mis la pression d’entrée de jeu et menacé à maintes reprises le camp espérantiste.

Les locaux ont en effet multiplié les occasions et failli ouvrir le score à la 16e lorsque le tir croisé de Tyusingue trouve le poteau droit. Ben Cherifia s’est vu ensuite mis à rude épreuve en s’évertuant face aux dangereux tirs de Kagere et de Tyusingue.

En seconde période, Khaled Ben Yahia entreprend quelques changements en remplacant Taha Yassine Khenissi, touché, par Bilel Mejri et Youssef Blaili par Mohamed Ali Moncer, et plus tard Haythem Jouini, blessé, par Maher Bessghaier, ce qui a animé le jeu offensif des sang et or sans pour autant parvenir à se créer de nettes occasions de but.

Les coéquipiers de Khalil Chammam se contentent finalement d’un match nul vièrge rassurant pour le match retour prévu dans deux semaines à Radès.