Palestine : Nour Tamimi décrit ses 10 jours d’incarcération dans les geôles israéliennes, vidéo

الخاص: نور التميمي ظروف أسباب اعتقالها وظروف الافراج عنهانور التميمي ابنة العشرين ربيعا طالبة الصحافة في جامعة بير زيت، الذنب الوحيد الذي اقترفته كما تقول لاعتقالها هو مشاركتها في مسيرات شعبية سلمية دفاعا عن أراضي بلدتها المهدده بالمصادرة لتقبع في السجون الاسرائيلية ستة عشر.أكّدت الأسيرة المحررة نور التمِيمي أنها مرت بتجربة اعتقال صعبة منذ لحظة اعتقالها حتى الإفراج عنها، مشيرة إلى أن هذه التجربة صقلت شخصيتها وغيرت لها الكثير عن الاعتقال وظروف الأسرى والأسيرات وما يعانونه في السجون، مؤكدة أنها ستعمل على توصيل رسالة الأسرى للعالم.

Publié par CGTN Arabic sur vendredi 12 Janvier 2018