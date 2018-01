Tunisie – Pèlerinage : Démarrage des examens médicaux obligatoires

La direction des soins de santé de base (DSSB) relevant du ministère de la santé a souligné jeudi, que les examens médicaux obligatoires et la vaccination au profit des pèlerins de la saison 2017-2018, démarreront le 19 février prochain et se poursuivront jusqu’au 09 mars 2018, rappelant qu’ils sont tous payants.

Selon une circulaire publiée par la DSSB, la commission sanitaire régionale se chargera d’établir le calendrier de ces examens médicaux et de fixer le lieu adéquat et ce, en coordination avec les autorités régionales.

La circulaire précise que les pèlerins âgés de plus de 75 ans doivent être soumis à un examen médical approfondi pour s’assurer de leur bonne santé physique et mentale et leur capacité à supporter les difficultés du pèlerinage tandis que la vaccination concerne tous les inscrits sur la liste définitive et même sur la liste d’attente notamment les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques.

D’après la même source, la commission médicale, formée d’au moins de deux médecins de la santé publique, d’un médecin militaire et de médecins spécialistes, fournit un rapport à chaque candidat au pèlerinage en mentionnant sa capacité ou son incapacité à voyager aux Lieux Saints.

La circulaire comporte aussi une liste des maladies dangereuses ou compliquées qui empêchent le pèlerin de voyager à la Mecque comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète, les cancéreux, les maladies transmissibles, les maladies mentales et autres.

La DSSB, appelle, en outre, le directeur régional des affaires religieuses à fournir à la commission sanitaire régionale les 13 et 14 février prochain la liste des candidats au pèlerinage afin qu’elle puisse lui remettre le rapport de l’examen médical entre le 12 et le 16 mars 2018.

Par ailleurs, les commissions régionales sont appelées à organiser des séances de sensibilisation au profit des pèlerins pour les informer sur les bonnes pratiques à adopter afin de ne pas mettre leur santé en péril.

A noter que la circulaire comporte la composition de la commission sanitaire centrale, de la commission sanitaire régionale et de la commission médicale outre les critères requis pour être membre de la délégation médicale qui accompagne les pèlerins aux Lieux Saints et assure toutes les prestations médicales nécessaires afin de permettre aux pèlerins d’accomplir leurs rites dans les meilleures conditions possibles.