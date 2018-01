Tunisie – Météo : Températures maximales comprises entre 13 et 17°C

Temps parfois nuageux avec orages et pluies isolées sur le nord et localement le centre puis intéresseront quelques régions du sud durant la nuit. Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes, modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Mer très agitée à forte dans le nord et agitée à très agitée ailleurs. Températures maximales comprises entre 11 et 16°C dans le nord et les hauteurs ouest, entre 15 et 19°C ailleurs.

Prévisions pour Vendredi 12 Janvier 2018

Persistance d’un temps pluvieux sur le nord, localement le centre et le sud-est. Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 Km/h près des côtes et sur les hauteurs , modéré à assez fort de 20 à 40 Km/h ailleurs. Mer très agitée à forte.

Températures maximales comprises entre 08 et 13°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 13 et 17°C ailleurs. Traité par Walid le 2018-01-11