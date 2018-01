Tunisie : Première promotion ” Jawi Par Tunisair”

Tunisair a lancé, mercredi, sa première promotion ” Jawi Par Tunisair” pour la nouvelle saison 2018, ciblant 32 destinations à savoir la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche, la Serbie, la Tchéquie, la Turquie, le Liban, l’Egypte et le Maroc. Les tarifs (aller / retour ) seront comme suit: de la Tunisie le prix du billet est fixé à 369 D TTC (frais de service non inclus) et de l’étranger vers la Tunisie le coût sera à partir de

139 € TTC ou équivalent (frais de service non inclus). La réduction Bébé (-2 ans) est de 75 %.

Les vols seront assurés de et vers les aéroports de Tunis Carthage, Monastir, Djerba et Tozeur, et ce, selon les conditions suivantes :La période de vente doit être du 10 janvier au 20 mars 2017, celle du voyage est entre le 10 janvier et le 25 mars 2017, avec une période de séjour minimale de 03 jours sur place ou une nuit du samedi au dimanche et une durée de séjour maximale de15 jours.

L’achat des billets peut s’effectuer, selon la disponibilité des sièges, via les différents points de vente de Tunisair et à travers le circuit agréé ou sur le site web de la compagnie: tunisair.com. Pour de plus amples informations Tunisair appelle sa clientèle à contacter le call center sur les numéros suivants:

De la Tunisie : 81 10 77 77.

De la Tunisie et de l’étranger : ( 216+ ) 70.103.700 ou (+216) 70.101.300.