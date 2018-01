Tunisie-Politique  : Al Machrou3 vers la rupture de son pacte avec Carthage ?

De source bien informée, Mohsen Marzouk, président du parti Al Machrou3, aurait annoncé lors de la réunion tenue mardi 9 janvier 2018 entre les 10 partis alliés ou coalisés* -nous ne savons plus- qu’il compte revenir sur son engagement au Document de Carthage. Une initiative prise par Béji Caïd Essebsi, président de la République, il y a plus d’une année pour redonner espoir à une Tunisie abattue par un exercice gouvernemental non convaincant et non efficient.

Il paraît que le Document de Carthage pour un gouvernement d’union nationale n’en est plus un, puisque les partis qui l’ont signé préfèrent un à un se retirer, estimant qu’il ne répond plus à leurs attentes ou leurs ambitions.

Le dernier en date serait Machrou3 Tounes. A quand le prochain ? Et est-ce qu’on quitte un navire qui chavire ?

A.B.A

*Les partis coalisés sont : Al Mostakbal, Machrou3 Tounes, Afek Tounes, Al Joumhouri, le parti Alliqa3 Addimocrati, Al Massar, Le Mouvement Tounes Awalan, Al Moubadara et le parti Al Amal Al Watani Addimokrati.