Tunisie : L’UTICA condamne les actes de pillage contre les propriétés privées et publiques

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a condamné, mercredi, les actes de pillage, de vols et d’attaques contre les propriétés privées et publiques ainsi que d’agressions contre les forces de l’ordre et leurs locaux, survenus, au cours de ces derniers jours, dans certaines régions de la Tunisie.

L’organisation patronale a indiqué, dans un communiqué portant sur la situation générale dans le pays, que tous les Tunisiens ont le droit de manifester pacifiquement, de protester et même d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions dans le cadre de la loi.

L’UTICA a appelé les différentes forces nationales à éviter les discours qui encouragent la violence et à éviter tout ce qui peut augmenter la tension, laquelle ne servira les intérêts d’aucune partie.

La centrale a également mis l’accent sur la nécessité d’adopter le dialogue pour résoudre les différents conflits, appelant tous les citoyens à avoir le sens des responsabilités, à ne pas adhérer à tout ce qui peut nuire à l’intérêt suprême de l’Etat et à mettre fin aux tentatives de destabilisation de la Tunisie.

L’organisation patronale a en outre, salué les efforts des forces de sécurité et de l’armée dans la lutte contre les saboteurs et les contrevenants, confirmant que la préservation de la sécurité et de la stabilité reste un élément indispensable pour surmonter les difficultés économiques et sociales du pays.

L’UTICA a exprimé, également, sa volonté de contribuer à l’identification de solutions pratiques à tous les problèmes nationaux de l’heure.