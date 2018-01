Tunisie : Appel à accélérer la publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution

La présidente de l’association des familles de martyrs et blessés de la révolution,”Awfia”, Lamnia Ferhani a appelé mercredi à l’accélération de la publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, sans supprimer des noms.

Ferhani a précisé, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis à l’occasion de la célébration du 7ème anniversaire de la révolution, que la commission d’enquête et d’investigation relevant de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) a éliminé plusieurs noms de la liste initiale contenant les noms de martyrs et blessés de la révolution. Elle a regretté, à ce propos, un manque d’intégrité et de crédibilité dans le traitement de ce dossier.

Ferhani a dénoncé l’absence de position de la part des instances nationales et des organisations internationales envers l’IVD qui assume, a-t-elle estimé, l’échec total du processus de la justice transitionnelle.

Pour sa part, la juge Afef Nahali, qui était démise de son rattachement à l’IVD, s’est étonnée de la poursuite des activités de l’instance qualifiées d’illégales après avoir interrompu le rattachement des juges au sein de cette structure.