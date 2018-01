Ligue 1 (15e journée) : Le match US Ben Guerdane-Espérance de Tunis reporté à dimanché

Le match US Ben Guerdane-Espérance de Tunis, comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 du football professionnel sera disputé dimanche 21 janvier au lieu de samedi comme initialement programmé.

Programme complet de la 15e journée (coup d’envoi des rencontres à 14h00):

Samedi 20 janvier :

CA Bizertin – ES Zarzis

A Sfax (sauf abonnés):

CS Sfaxien – S. Tunisien

Dimanche 21 janvier:

A Radès:

C. Africain – US Monastir

A Gabès:

AS Gabès – Etoile du Sahel

A Metlaoui :

ES Metlaoui – JS Kairouan

A Médenine:

CO Médenine – S. Gabésien

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis