Tunisie : Le ministre de l’Intérieur en visite de travail les 7 et 8 janvier à Alger

Le ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem, effectue les 7 et 8 janvier une visite de travail en Algérie à l’invitation de son homologue algérien Nouredine Bedoui, a annoncé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Selon l’Agence de presse algérienne (APS), le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a reçu lundi à Alger le ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des “rencontres de concertation entre les responsables des deux pays”, souligne l’APS, citant un communiqué des services du Premier ministre algérien.

Lotfi Brahem s’est entretenu dimanche avec le ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui.

L’entretien a porté sur “les voies et moyens à mettre en œuvre pour échanger les expériences et les mettre au service de la sécurité des deux pays”, a indiqué lundi l’APS.

“Ma visite en Algérie s’inscrit dans le cadre de la tradition de communication visant à examiner et à mettre à profit les expériences propres au service de la sécurité des deux pays et peuples, algérien et tunisien”, a déclaré Lotfi Brahem à la presse à l’issue de son entretien avec M. Bedoui, rapporte l’APS.

Lors de sa visite à Alger, le ministre de l’Intérieur s’est rendu à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) à Bouchaoui (ouest d’Alger) où “il a eu des explications exhaustives sur la mission de l’institut, notamment l’examen de la conformité des documents, l’étude des pièces à conviction et des empreintes et l’investigation dans les affaires d’incendie, d’explosions et de la balistique”, apprend-on de même source.