Tunisie : Al-Massar met en garde contre la poursuite des politiques fondées sur l’inégal partage des sacrifices

Le parti “Al-Massar” s’est dit, dimanche, grandement préoccupé par la hausse du prix de plusieurs produits de consommation et des médicaments, instituée par la loi de finances pour l’exercice 2018, ainsi que par la régression du pouvoir d’achat des classes moyennes.

Dans une déclaration, le parti met en garde contre la poursuite des politiques fondées sur l’inégal partage des sacrifices entre les différentes catégories sociales, ce qui peut menacer la sécurité et la paix sociale.

“Sauver les finances publiques est, certes, une priorité, mais ne doit pas se faire aux dépends ni des catégories démunies, ni de la réalisation des grandes réformes, dont notamment celle de l’administration”, estime le parti.

Et d’ajouter que la réforme de l’administration est nécessaire pour développer la bonne gouvernance et mettre en place des mécanismes de transparence à même de lutter contre la corruption et le favoritisme.

Al-Massar réclame, dans ce sens, la révision des augmentations et la prise de mesures audacieuses et efficaces pour lutter contre l’évasion fiscale, la spéculation et la contrebande.

Il appelle, aussi, à améliorer la productivité, à relancer l’investissement public et privé, encourager les exportations, réguler l’inflation et à réduire la dette publique.