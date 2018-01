Tunisie : Le PDL propose de lancer “Le Prix Bourguiba pour la paix et la modernité”

Le Parti destourien libre (PDL) propose de lancer un prix international “Le Prix Bourguiba pour la paix et la modernité” pour récompenser des personnalités et des institutions ayant joué un rôle majeur dans l’édification de leur pays et dans la diffusion des valeurs de paix et de modernité dans le monde.

Ce prix sera octroyé, chaque année, au nom de la République tunisienne, suggère le PDL dans une déclaration publiée, jeudi soir.

Cette proposition intervient à l’issue de l’attribution, fin décembre, du Prix du combattant suprême Mandela pour l’année 2017, à titre posthume, à l’ancien président de la République Habib Bourguiba “en reconnaissance de sa vision de la paix mondiale et de son action pionnière en faveur d’une Tunisie souveraine et moderne et en faveur de la libération de l’Afrique”.

Le parti se félicite de cet hommage rendu à Bourguiba qui vient “nous conforter dans l’idée que les grands leaders ne meurent jamais”, lit-on de même source.

Le parti réaffirme son engagement à poursuivre la lutte pour préserver la pensée destourienne qui s’inscrit dans le droit-fil de la pensée politique de Bourguiba et pour ne pas “l’entacher d’alliances suspectes avec les partisans du projet obscurantiste”.