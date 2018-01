Ligue 2 (13e journée) : Résultats et classements

Résultats et classements au terme de la 13ème journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputée vendredi.

Poule A :

Vendredi

AS Kasserine – Sfax RS 0-2

US Tataouine – ES Hammam-Sousse 2-1

EGS Gafsa – AS Marsa 1-0

AS Ariana – SS Zarzouna 1-0

Samedi 6 janvier:

OC Kerkennah – CS Korba

Classement : PTS J

1. EGS Gafsa 27 13

2. AS Marsa 23 13

. Sfax RS 23 13

. US Tataouine 23 13

5. AS Kasserine 18 13

6. ES Hammam Sousse 16 13

7. OC Kerkennah 15 12

9. AS Ariana 13 13

8. CS Korba 12 12

10. SS Zarzouna 7 13

Poule B:

. Vendredi

AS Solimane – AS Djerba 2-0

SS Sfaxien – E.O. Sidi Bouzid 0-0

SC Ben Arous – CS Chebba 2-3

SA Menzel Bourguiba – Jendouba Sport 2-1

. Samedi 6 janvier:

O. Béja – CS Hammam-lif

Classement : PTS J

1. SAM Bourguiba 22 13

2. EO Sidi Bouzid 21 13

3. CS Hammam-Lif 19 12

. Jendouba Sport 19 13

5. SS Sfaxien 17 13

. CS Chebba 17 13

7. AS Solimane 16 12

8. SC Ben Arous 13 13

9. AS Djerba 12 13

10. O.Béja 6 11

NB: Six points ont été soustraits du total de l’Olympique de Béja en début de saison pour une sanction infligée au club nordiste par la FIFA.