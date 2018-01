Tunisie – LNFP : Ouverture d’une enquête sur les péripéties du match ES Zarzis-l’US Ben Guerdane

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a décidé d’ouvrir une enquête sur les péripéties ayant accompagné le match ES Zarziz-US Ben Guerdane comptant pour la 1re journée retour de la Ligue 1 en convoquant tous les protagonistes de l’affaire, apprend jeudi l’agence TAP auprès du porte-parole de la Ligue, Hichem Mannai.

“Le bureau exécutif de la LNFP a décidé d’ouvrir une enquête globale sur les incidents survenus lors de la première mi-temps du mach en convoquant lors de la prochaine réunion du bureau le staff arbitral, le coordinateur du match et le président de l’ES Zarzis après avoir auditionné jeudi le dirigeant de l’US Ben Guerdane”, a précisé le porte parole.

Mannai a indiqué que la LNFP a sollicité par correspondance auprès de la Télévision Tunisienne l’envoi de l’enregistrement de la rencontre.

L’ES Zarzis avait annoncé vendredi dernier son retrait du championnat de Ligue 1 de football professionnel, invoquant “une injustice arbitrale” lors de son match disputé jeudi à domicile face à l’US Ben Guerdane et arrêté définitivement après 20 minutes de palabres en fin de première mi-temps suite à l’ouverture du score par les visiteurs sur penalty, dans le duel des mal-classés, comptant pour la 14e journée.

Les “sang et or” du sud, sauvés de justesse de la relégation la saison écoulée, multiplient les contre-performances cette saison et courent toujours derrière leur premier succès, ce qui leur vaut de s’enliser à la 13e et avant dernière place (6 pts) après 6 nuls, 7 défaites et un seul but marqué, avec 2 points d’avance seulement sur l’US Ben Guerdane, lanterne rouge, à mi-parcours de la compétition.

Le porte-parole de la Ligue a indiqué d’autre part que la réserve formulée par le C.Africain contre l’arbitre de sa rencontre perdue en déplacement face à l’AS Gabès (0-1), comptant pour la même journée, à été transférée à la commission technique de la Ligue.

Série de sanctions infligées par la LNFP:

– Amende de 7500 dinars assortie d’un blâme à l’ES Sahel pour jet de fumigènes avec récidive

– Blâme assortie d’une amende de 5000 dinars au CA Bizertin (L1) et EO Sidi Bouzid (L2) pour jet de projectiles.

– Amende de 1500 dinars assortie d’un blâme à l’AS Marsa, EGS Gafsa et CS Korba (L2), l’US Monastir (L1) pour jet de fumigènes et projectiles.