Ligue 1 : Wadii Jari reçoit les présidents de l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) a tenu une réunion mardi avec les présidents de l’ES Zarzis, Abdallah Belhiba, et l’US Ben Guerdane, Mongi Lassoued, au cours de laquelle il a mis l’accent sur “les liens historiques et de voisinage entre les deux associations et la nécessité de les préserver en passant des messages positifs aux supporters”.

La réunion intervient après la forte contestation de l’ES Zarzis de la prestation de l’arbitre Yousri Bouali lors du match ayant opposé les deux clubs, suivie de la décision de retrait du club “sang et or” sudiste de la compétition quelques jours pus tard.

“Le président de la FTF a souligné la nécessité d’appeler à la discipline et au respect de la charte sportive, de faire preuve de fair-play et de se conformer aux règles de la compétition, d’appliquer les règlements et de maintenir la Fédération à la même distance des clubs”, a rapporté le site officiel de la FTF, citant Wadii Jari.

“Les présidents de l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane ont réaffirmé leur souci de raffermir les liens entre les deux villes et les deux clubs et les prémunir contre tout dérapage”, ajoute le communiqué.

Jari s’est réuni auparavant avec le président de l’ES Zarzis en présence du président de la direction nationale d’arbitrage Awaz Trabelsi, mettant l’accent sur “la confiance totale accordée aux arbitres, en général, et l’arbitre Yousri Bouali en particulier et l’appel à une analyse objective de la prestation de l’arbitre et des incidents survenus lors du matchs afin que toutes les parties puissent préserver leurs droits et que les auteurs coupables de dépassements soient sanctionnées par les structures spécialisées”, indique-t-on de même source.

L’ES Zarzis avait annoncé vendredi dernier son retrait du championnat de Ligue 1 de football professionnel, invoquant “une injustice arbitrale” lors de son match disputé jeudi à domicile face à l’US Ben Guerdane et arrêté définitivement après 20 minutes de palabres en fin de première mi-temps suite à l’ouverture du score par les visiteurs sur penalty, dans le duel des mal-classés, comptant pour la 14e journée.

Les “sang et or” du sud, sauvés de justesse de la relégation la saison écoulée, multiplient les contre-performances cette saison et courent toujours derrière leur premier succès, ce qui leur vaut de s’enliser à la 13e et avant dernière place (6 pts) après 6 nuls, 7 défaites et un seul but marqué, avec 2 points d’avance seulement sur l’US Ben Guerdane, lanterne rouge, à mi-parcours de la compétition.