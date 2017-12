Tunisie : Arrestation de trois jeunes filles impliquées dans une cellule takfiriste

Le ministère de l’intérieur a annoncé dimanche dans un communiqué, que la brigade d’enquêtes et de recherches de la Garde nationale de Bizerte, est parvenue à arrêter vendredi 29 décembre courant, deux jeunes filles impliquées dans une cellule takfiriste qui a été démantelée dernièrement, laquelle faisait l’apologie du groupe terroriste “Daech” dans les réseaux sociaux et incitait à commettre des actes terroristes.

Deux éléments takfiristes (une femme et un homme) avaient été arrêtés à la suite du démantèlement de cette cellule et déférés devant la justice pour “soupçon d’appartenance à une organisation terroriste et apologie du terrorisme dans les réseaux sociaux”.

Les deux jeunes filles impliquées (17 et 18 ans) ont reconnu être entrées en contact avec une jeune fille de 23 ans habitant dans le gouvernorat de Kairouan, laquelle a été arrêtée, grâce à la coordination avec la brigade d’enquêtes et de recherches de la Garde nationale de Kairouan alors qu’un mandat de recherche a été émis à l’encontre d’un autre élément takfiriste âgé de 30 ans et habitant dans la ville de Bizerte.

Le ministère de l’intérieur a encore, précisé “que toutes ces personnes ont été arrêtées et que l’enquête suit son cours”.