Mon honneur, ma dignité avant ma gamelle!

Le regrettable incident incompréhensible et injustifiable, survenu entre la Tunisie et la compagnie Emirates qui refuse d’embarquer les femmes tunisiennes, me désole mais me conforte dans ma conviction qu’un pays doit disposer de son pavillon national, de sa propre compagnie aérienne pour assurer son indépendance et sa souveraineté nationale.

En cas de décisions arbitraires comme celle d’Emirates ou en cas d’embargo pour punir le pays d’avoir par exemple pris une position souveraine mais qui déplait, seule la compagnie nationale peut sauver ses citoyens de l’isolement et de la marginalisation.

Alors SVP, ayez la vision lointaine, n’appelez jamais à la faillite et à la disparition de Tunisair -notre compagnie nationale- car le transport aérien est un service public dont doit bénéficier la Tunisienne et le Tunisien. En cas de coup dur, on est toujours content de voir un avion venir nous chercher même avec 48 heures de retard. Celui qui affirme le contraire n’a qu’à se manifester.

Par contre, rien ne nous empêche bien évidemment de crier haut et fort ainsi que de prendre toute mesure afin de moderniser et de bien gérer notre compagnie nationale pour qu’elle reste non seulement vivante mais dans la course.

Ceci concerne tout le pavillon national, compagnies publiques et privées, que nous devons protéger et défendre bec et ongles.

L’affaire ne se limite pas à une histoire d’amour-propre comme beaucoup de Tunisiens le vivent aujourd’hui avec l’affaire d’Emirates. Il s’agit de la souveraineté d’un Etat qui doit secours et assistance à ses citoyennes et citoyens.

Si je me suis acharné à défendre le pavillon national et à vouloir le protéger d’un éventuel Open Sky qui lui serait fatal, c’est par honnêteté vis-à-vis de mes concitoyens car certains ne savent pas distinguer entre ce qui restera à long terme comme un acquis de ce qui n’est que fragilisation et régression des acquis de la Nation.

Je reviendrais dans un prochain statut sur d’autres enseignements de l’inqualifiable affaire Emirates.

Bonnes fêtes et vive la Tunisie libre, fière et souveraine.