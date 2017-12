Ligue 1 : L’Espérance ST, leader du championnat, confirme le départ de Faouzi Benzarti

L’Espérance ST, leader de la Ligue 1 de football professionnel, a confirmé le départ de l’entraîneur Faouzi Benzarti, au terme du match en retard face au CS Sfaxien (1-1), comptant pour la 9e journée, disputé samedi, en dépit des bons résultats de l’équipe, champion d’automne, apprend-on lundi de source proche du club.

Le technicien vétéran n’a pas dirigé les entraînements de dimanche et lundi, menés par l’entraîneur adjoint Moin Chaabani qui assure l’intérim.

Benzarti avait conduit l’Espérance ST au triomphe en Ligue 1 la saison écoulée après avoir remplacé Ammar Souayah début janvier et à la victoire en coupe arabe des clubs champions l’été dernier, rappelle-t-on.

Il a réussi au cours de cette nouvelle saison à aider son équipe à dominer le championnat en occupant la tête du classement avec 33 points sans aucune défaite au terme de l’aller (10 victoire, 3 nuls), devançant de 5 longueurs le CS Sfaxien. Les “sang et or” ont marqué 24 buts, encaissé 7 buts alors que son attaquant Taha Yacine Khenissi partage la tête des meilleurs buteurs avec le Cabiste Zied Ounalli et le “Sfaxien” Alaa Marzouki (6 buts).

Les supporters de l’Espérance ST reprochent toutefois à Benzarti, 67 ans, l’élimination en Ligue des champions devant Al Aly d’Egypte, et ont très mal accepté le nul concédé dans les ultimes minutes samedi face au dauphin.

Le technicien vétéran, le plus titré des entraîneurs tunisiens, avait exprimé son mécontentement de la réaction des supporters et son désir de quitter le club.

Le vétéran des entraîneurs tunisiens avait entraîné la formation tunisoise en 1993-1994, 2003, 2007 et 2008-2010.

Avec l’Espérance il avait remporté cinq titres de champion de Tunisie en 1994, 2003, 2009 et 2010 et 2016. Il a décroché également avec les “sang et or” la Ligue des champions en 1994 et la super coupe de la même année et les avait conduits à la finale de l’édition de 2010. Avec les sang et or il avait également remporté la ligue des champions arabes en 2009.