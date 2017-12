Tunisie : Actualités nationale de la semaine du 17 au 23 décembre 2017

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 17 au 23 décembre 2017 sur la scène nationale:

Dimanche 17 décembre 2017

-Sidi Bouzid commémore le 7ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 17 décembre 2010- 14 janvier 2011

-Grande colère à Sidi Bouzid en raison de l’absence des trois présidences du festival de la révolution

-“Sept ans après la révolution, toujours plus de chômage, de marginalisation et d’exclusion à Sidi Bouzid ” (Taboubi)

-Yassine Ayari remporte les élections législatives partielles dans la circonscription d’Allemagne

-Bouchamaoui: refus de l’UTICA de l’ajout de nouveaux articles dans la loi de finances 2018, dans le domaine fiscal

-Election de Hosni Boufedi président du premier conseil exécutif de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement

-En réaction à la décision d’Afek Tounes, Zied Ladhari affirme “Ennahdha ne souhaite le retrait d’aucune partie du gouvernement d’union nationale”

-Les ministres des AE tunisien, algérien et égyptien réaffirment leur appui à “l’accord politique” en tant que “cadre de la solution en Libye”

-Une délégation tunisienne examine la situation des migrants tunisiens en Italie

-Clôture des JTC : Le jury renonce à octroyer le prix de ” la meilleure œuvre ”

Lundi 18 décembre 2017

-L’élection de Yassine Ayari à l’ARP suscite une vague de réactions sur les réseaux sociaux

-Youssef Chahed: Les représentants de Afek Tounes au gouvernement sont maintenus à leurs postes

-5 cas de décès dus au virus H1N1 enregistrés jusqu’au13 décembre (Ministre)

-Le SNJT appelle les journalistes de télévision à porter le brassard rouge et à observer un sit-in mardi

-Zouhair Makhlouf annonce officiellement sa démission de l’IVD

-Caïd Essebsi reçoit les ministres algérien et égyptien des AE : l’entrevue s’inscrit dans le cadre du suivi de l’initiative du président de la République, pour un règlement global de la crise en Libye.

-Le président de la République reçoit le secrétaire général de l’UMA.

-Les élections municipales se tiendront le 6 mai 2018 (ISIE) et les sécuritaires et les militaires voteront le 29 avril prochain.

-Résultats des législatives partielles d’Allemagne: les acteurs politiques ont diversement réagi.

-Nidaa Tounes dit respecter les résultats des élections législatives partielles d’Allemagne

-Pèlerinage 2018: les inscriptions ouvertes du 25 décembre au 14 janvier

Mardi 19 décembre 2017 :

-Interview au journal Le Monde: le président Béji Caid Essebsi défend les avancées de la révolution, six ans après la chute de l’ancien régime

-Youssef Chahed visite une usine de production de câblage auto à Béja

-L’organisation tunisienne d’orientation du consommateur appelle le gouvernement à amender la loi régissant l’opération d’importation des voitures populaires.

-Municipales: Caid Essebsi signe le décret de convocation au vote

-Ahmed Néjib Chebbi: “Le gouvernement a failli à ses responsabilités

-La commission parlementaire tuniso-européenne dénonce le classement de la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux

-“Il est temps de mettre les points sur les i concernant le document de Carthage” (Bouchamaoui)

-Les préparatifs des prochaines municipales au centre d’un entretien Caïd Essebsi-Chahed

-Caïd Essebsi reçoit le rapport annuel de l’institution du médiateur administratif pour l’exercice 2016

-La société tunisienne continue encore à cautionner la violence faite aux femmes (Etude)

-9.5 % des enfants entre 5 et 17 ans sont occupés économiquement ( étude sur le travail des enfants 2017)

Mercredi 20 décembre 2017 :

-Ennahdha réaffirme sa volonté de favoriser un climat politique sain

-La Tunisie condamne la tentative d’attaquer la capitale saoudienne par un tir de missile balistique

-Le parti destourien libre (PDL) a déposé une plainte, mercredi, contre le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et des dirigeants du parti sur la base des articles 31, 32, 34 et 36 de la loi antiterrorisme 26-2015.

-Le syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique ne renouvellera pas la convention sectorielle avec la CNAM

-La Tunisie a déjà engagé des processus pour adhérer à la Convention sur l’eau

-Des organisations appellent l’ARP à reprendre l’examen du Code des collectivités locales

-La décision prise par l’office de la marine marchande en novembre 2017 interdisant le débarquement, au port de La Goulette, des véhicules dont les toits sont surchargés a été annulée “, (secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales chargé de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger).

-La lutte contre la criminalité transfrontalière au centre d’un entretien Caïd Essebsi-Zbidi

-Bouchamaoui appelle à l’application de la loi à tous les opérateurs économiques

-Le compromis entre Ennahdha et Nidaa est une option stratégique, selon Noureddine Arbaoui

-Taboubi appelle les citoyens à participer massivement aux prochaines échéances électorales

-Poursuite du sit-in des diplômés du supérieur au chômage issus de familles démunies

-Le gouvernement suisse prolonge, d’un an, le gel des avoirs tunisiens

-ARP: Demande d’accélérer l’examen du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation avec Israël

Jeudi 21 décembre 2017:

-Youssef Chahed : Des sacrifices permettront au pays de sortir de la crise (vidéo publiée sur la page officielle de la présidence du gouvernement sur Facebook)

-La BCT met en circulation un nouveau billet de 20 dinars

-“L’émission d’un nouveau billet n’est pas liée à la forte inflation” ( BCT)

-L’ISIE n’a trouvé aucune décision de justice privant le candidat Yassine Ayari de ses droits politiques et civils (déclaration)

-Environ 150 entreprises tunisiennes veulent participer au salon “Afribat 2018” au Cameroun

-La décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) relative au calendrier des élections municipales, prévues le 6 mai 2018, vient d’être publiée au Journal officiel.

-La société “Ellouhoum” vend des viandes bovines importées pour réguler le marché local

-Une période complémentaire d’inscription des électeurs débute mardi 19 décembre 2017 et se poursuivra jusqu’au samedi 6 janvier, (ISIE)

-Le conseil de l’ordre judicaire se prononcera vendredi sur la demande de levée de l’immunité de Najem Gharsalli

-Zbidi visite la Direction générale de la santé militaire à Bab Saadoun

-Chawki Tabib dévoile de nouveaux dossiers de corruption

-Bijouterie: Les professionnels plaident pour l’accélération de la promulgation de la loi organisant le secteur

-SNCFT: Travaux de renouvellement sur la voie ferrée reliant Tunis à Kasserine

-La Ligue tunisienne pour la tolérance appelle le gouvernement à voter pour la résolution condamnant la décision américaine sur Al-Qods

-Commission nationale du pèlerinage et la Omra: Examen des projets de cahier des charges portant sur l’hébergement et le transport

-Réunion du Conseil des ministres: Adoption de trois projets de loi et de six décrets gouvernementaux

Vendredi 22 décembre 2017

– Chahed appelle les ministères à fournir une évaluation exhaustive de leurs activités au titre de 2017

– Accord de coopération et de partenariat entre le ministère des finances et l’INLUCC

– Changements climatiques:Bientôt une unité de gestion par objectifs

– Renouvellement du stock de vaccin contre la grippe et commande de 100 mille doses supplémentaires (Ministère de la santé)

– Trois laboratoires tunisiens reçoivent les trois premiers prix de la métrologie

– Moez Mrabet et des activistes appellent le ministre des affaires culturelles à présenter des preuves sur “ses propos et allégations” devant l’ARP

– Les tunisiennes interdites de voyager à bord de la compagnie aérienne Emirates

-Emirates Airlines autorise aux tunisiennes de voyager en direction de Dubai

-Neuf suspects qui projetaient des attentats ont été interpellés (Intérieur)

-Tunisair: perturbations de tous ses vols de et à Paris-Orly du 22 décembre au 5 janvier 2018

-Le ministère deTransport intervient suite à l’interdiction de voyage des Tunisiennes aux Emirats Arabes Unis

-Interdiction à des tunisiennes de se rendre à Dubaï: Le MAE demande des éclaircissements à l’ambassadeur émirati à Tunis

-Levée de l’immunité de Najem Gharsalli: le conseil de l’ordre judiciaire n’a pas encore tranché

-Chawki Tabib invite le gouvernement à s’attaquer au système de corruption et non seulement aux personnes

Samedi 23 décembre 2017

-L’UGTT et le gouvernement conviennent de geler les prix des produits de base en 2018

-Après avoir dépassé leurs désaccords, les magistrats sont prêts à assumer leur rôle (Raoudha Labidi)

-La situation économique post révolution:des années de vaches maigres (Mourad Hattab)

-Les mosquées ont joué un rôle très réduit dans l’embrigadement des jeunes (ministre)

-Le ministère des Affaires religieuses prépare une nouvelle loi sur les mosquées

– 4 cas décès au virus H1N1 à Bizerte

-Le mouvement Ennahdha est attaché au consensus et à l’approche ” participative ” pour gérer les différends et régler les litiges (Rached Ghannouchi)

-Zbidi pour la mobilisation des moyens de son département et l’exploitation de la coopération internationale au service de l’académie militaire

-Le Code des collectivités locales sera prêt avant les élections municipales, selon l’assesseur du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en charge de la communication, Mohamed Ben Souf.

-Moncef Ben Ayed passe au peigne fin le secteur “sinistré” de l’édition 2006-2016 dans son livre” L’édition en Tunisie : Réalités et Perspectives”