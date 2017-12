Tunisie : Abdelkrim Zbidi pour la mobilisation des moyens de son département au service de l’académie militaire

Le ministre de la défense Abdelkarim Zbidi a mis l’accent sur la nécessité de mobiliser les ressources humaines et matérielles du ministère, à l’instar du centre de recherches militaires, des unités de recherches et du centre d’application dans le domaine de l’aviation, et d’exploiter les opportunités de la coopération internationale au service de l’académie militaire dans le cadre d’une vision de prospective partant de la création et du renouveau technologique vers l’industrialisation militaire.

S’exprimant samedi lors de la célébration du 51e anniversaire de la création de l’académie militaire, le ministre a indiqué que son département s’est engagé dans la révision du système de formation en mettant en place des programme de formation répondant aux aspirations des forces armées, d’une part, et aux exigences de la formation décernant des diplômes universitaires reconnus au plan national et international, d’autre part, afin de permettre aux futurs officiers d’atteindre un niveau militaire et scientifique de valeur après leur fin de formation dans l’académie militaire.

Zbidi a annoncé d’autre part que son département œuvrera à développer la coopération en matière de formation et recherches avec les académies militaires similaires dans les pays frères et amis, en Algérie, Belgique et France.

Le ministre a rappelé le lancement en septembre dernier des travaux d’extension de l’académie militaire et souligné la nécessité d’exploiter à bon escient les fonds alloués pour l’entretien des installations de l’armée de terre afin de poursuivre le programme d’aménagement de l’académie militaire.

Il s’est félicité, par ailleurs, du soutien financier fourni par l’Allemagne (30 millions de dinars) pour la construction d’un nouveau siège de l’enseignement militaire supérieur dans le cadre de l’extension de l’académie militaire, lui rendant hommage pour le rôle accompli durant des décennies dans la formation des dirigeants et des officiers exerçant dans les institutions militaires, de sécurité, des douanes, des prisons et de réhabilitation afin de défendre le pays des menaces et préserver la sécurité du pays et sa souveraineté dans sa lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.

Il a salué les forces de sécurité pour avoir fait preuve de compétence et professionnalisme lors de la révolution et durant sept ans dans la neutralité totale.

Le ministre a estimé que l’intérêt porté à l’académie militaire fera d’elle “une référence” dans la formation, la prospective et l’édification du dogme militaire chez l’officier basé sur le patriotisme, l’altruisme, la neutralité, l’Etat civil démocratique, le régime républicain, le respect des droits de l’homme et la formation d’une nouvelle génération d’officiers selon les méthodologies modernes et les programmes adaptés aux besoins de l’institution militaire et des autres structures apparentées.