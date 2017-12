Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluies enregistrées en millimètres au cours des dernières 24 heures, soit du jeudi 21 décembre à 7h00 au vendredi 22 décembre 2017 à la même heure sur plusieurs régions du pays.

* Gouvernorat de Tunis :

Tunis Garthage 5 – La Goulette 8

* Gouvernorat de Ben Arous :

Ben Arous 6 – Fouchana 9 – Mhamdia 5 – Radès 8 – Mornag 9 – Boumhel 8 – Khelidia 6 – Mégrine 4 – Hammam-Lif 7 – Bir El bey 5

* Gouvernorat d’Ariana :

Ariana 8 – Kalaat Andalous 14 – Sidi Thabet 12 – Jebel Nahli 12 – Raoued 11 – cherfich 11

* Gouvernorat de Manouba :

Manouba 9 – Mornaguia 7 – Tebourba 12 – Jedaida 10 – Chouat 2 – Borj Amri 6 – Elbattan 7

* Gouvernorat de Bizerte :

Bizerte station 24 – Bizerte ville 8 – Bizerte aéroport 10 – Menzel Bourguiba 14 – Jarzouna 10 – Sejnen 16 – Ghar El Meleh 4 – Joumine 18 – El Alia 13 – El Aazib 12 – Ghezala 15 – Tinja 26 – Utique 16 – Ras Jebal 16 – Mateur 10 – Sounine 10

* Gouvernorat de Nabeul :

Nabeul 3 – Dar chaabene 2 – Béni Khiar 2 – Korba 1 – Mida 4 – Kélibia 8 – Hammam Ghezaz 12 – Haouaria 3 – Takelsa 18 – Soliman 6 – Béni Khalled 14 – Menzel Bouzelfa 6 – Grombalia 5 – Bouargoub 3 – Hammamet 3 – Menzel Temim 2 – Dar Allouche 4 – Azmour 7

* Gouvernorat de Zaghouan :

Mogren 4 – Zaghouan 3 – Jradou 3 – Bir Mchargua 1 – Zriba 1 – El Fahs 3 – Barrage oued Remal 3 – Barrage oued Kebir 4 – Barrage bir Mechargua 3

* Gouvernorat de Béjà :

Béja station 3 – Béja ville 4 – Béja sud 3 – Amdoun 11 – Tibar 10 – Testour 5 – Teborsouk 6 – Guebolat 6 – Mjez El Bab 4 – Barrage Kassab 4 – Nefza 16 – Barrage sidi Salem 5 – Barrage Laaroussia 8

* Gouvernorat de Jendouba :

Jendouba station 2 – Jendouba ville 3 – Tabarka 21 – Ain Drahem 24 – Béni Mtir 10 – Fernana 5 – Boussalem 2 – Oued Mliz 5 – Ghardimaou 7 – Barrage Bouhartma 3 – Barrage Barbra 20

* Gouvernorat de Kef :

Kef Boulifa 2 – Kef ville 4 – Dahmani 2 – Niber 3 – Oued Malleg 4 – Essakia 4 – El Ksour 5 – Kalaat Snène 8 – Touiref 7 – Tajerouine 2 – Seres 3

* Gouvernorat de Siliana :

Siliana station 4 – Siliana ville 2 – Laaroussa 1 – Krib 2 – Bourouis 2 – Makther 1 – Rouhia 1 – Bargou 1 – Ain Bousaadia 4

* Gouvernorat de Monastir :

Aéroport monastir 1 – Jammel 1 – Zremdine 1 – Sayada 8 – Ksar Hlal 8 – Bekalta 1 – Moknine 7 – Tebolba 6 – Sahline 1 – Béni Hassene 6 – Ouerdanine 6 – Moatamer 2

* Gouvernorat de Sousse :

Sousse port 5 – Sousse nord 6 – Bouficha 1 – Msaken 5 – Mesaadine 4 – Hergla 5 – Kalaa Kobra 2 – Kalaa Soghra 5 – Hammam Sousse 3 – Akouda 5 – Sidi Elhani 2

* Gouvernorat de Mahdia :

Mahdia 1 – Mahdia Hiboune 1 – Souassi 1 – Chebba 3 – Ksour Essaf 2 – El Jem 2 – Boumerdass 3 – Malloulech 3

* Gouvernorat de Kasserine :

Thela 2

* Gouvernorat de Sfax :

Aéroport 2 – Ammera 1 – Sidi Salah 2 – Aguerba 4

* Gouvernorat de Gabès :

Matmata 2

* Gouvernorat de Medenine :

Jerba 2 – Médenine 1 – Ajim 3 – Hoummet Essouk 5 – Zarzis 7 – Ben Guerdane 23 – Sidi Makhlouf 1 – Béni Khedach 2

* Gouvernorat de Tataouine :

Tataouine 6 – Remada 14 – El Borma 6 – Ghomrassen 3 – Dhehiba 15 – Essemar 15 – Bir lahmer 1

Les principaux phénomènes climatiques enregistrés :

-Chute de 4 cm de neige à Aïn Draham du Gouvernorat de Jendouba

-Chute de grèle à Bizerte, Kesra et Ain Busaâdia

-Vent fort atteignant la vitesse de 65 km/h à Monastir, Jerba et Borma; 58 km/h à Ennefidha, Kasserine et Remada; et 54 km/h à Kélibia, Sfax et Matmata.