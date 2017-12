Ligue 2 : Résultats, buteurs et classements

Résultats, buteurs et classements au terme de la 11ème journée de Ligue 2 de football professionnel, disputée vendredi.

Groupe A :

SS de Zarzouna 0

Sfax RS 1 Rachouane Baghdadi (63)

AS Kasserine 1 Mohamed Mathlouthi (5)

ES Hammam Sousse 0

OC Kerkennah 3 Chadi Amri (7, 62), Jamel Belkhir (50)

EGS Gafsa 0

AS Ariana 0

AS Marsa 0

US Tataouine 2 Ayoub Jartila (39), Haithem Mhammedi (90 +6)

CS Korba 1 Ali Msakeni (12)

Classement : PTS J

1 – EGS Gafsa 21 11

2 – Sfax RS 20 11

3 – AS Marsa 20 11

4 – AS Kasserine 18 11

5 – US Tataouine 17 11

6 – OC Kerkennah 15 11

7 – ES Hammam Sousse 15 11

8 – AS Ariana 10 11

9 – CS Korba 9 11

10 – SS Zarzouna 6 11

Groupe B :

Jendouba Sport 1 Slim Mhadhebi (85 sp)

EO Sidi Bouzid 1 Abdelkader Dhaou (25)

SC Ben Arous 1 Noureddine Chortani (59)

AS Djerba 1 Raefet Anana (26)

AS Solimane 1 Walid Dhahri (70 sp)

SS Sfaxien 0

SAM Bourguiba 0

CS Hammam-Lif 1 Mahmoud Adhibi (32)

Samedi:

A Rejiche: Helal Chaba – O.Beja Arb: Maher Harabi

Classement : PTS J

1 – SAM Bourguiba 19 11

2 – Jendouba Sport 19 11

3 – CS Hammam-Lif 18 11

4 – EO Sidi Bouzid 17 11

5 – AS Solimane 13 11

6 – SC Ben Arous 13 11

7 – SS Sfaxien 13 11

8 – CS Chebba 10 10

9 – AS Djerba 9 11

10 – O.Béja 6 10

nb: Six points ont été soustraits au total de l’Olympique de Béja en début de saison pour une sanction infligée par la FIFA.