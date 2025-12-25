Nabeul : Coupure de la distribution de l’eau potable dans plusieurs délégations

Une coupure de la distribution de l’eau potable sera enregistrée, le vendredi 26 décembre 2025, à partir de 9h, dans plusieurs délégations du gouvernorat de Nabeul a fait savoir, jeudi, la SONEDE (District de Menzel Temime).

Les délégations concernées sont celles d’El Mida, Menzel Temime, Kélibia et Hammem El Ghezaz.

La société a expliqué que cette coupure intervient en raison d’une panne survenue sur la conduite de transfert des eaux du nord précisant que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, demain, à partir de 23h00, dès l’achèvement des travaux de réparation qui se poursuivront sans interruption.