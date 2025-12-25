Kasserine : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Les unités de la Garde Nationale à Feriana (gouvernorat de Kasserine) ont réussi cette semaine à démanteler un réseau de trafic de drogue et à saisir environ 330 mille comprimés de type “prégabaline” et “ecstasy”.

Selon le porte-parole officiel des tribunaux de Kasserine, le juge Imed Omri, le ministère public avait ordonné la détention de quatre personnes et la publication d’avis de recherche d’un cinquième membre de ce réseau, en attendant l’achèvement des recherches et la prise des mesures juridiques nécessaires.