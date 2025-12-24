Tunisie : prévisions météo pour mercredi 24 décembre 2025

Selon les prévisions météorologiques pour le mercredi 24 décembre 2025, le temps sera partiellement nuageux sur la majorité des régions. En fin de journée, la couverture nuageuse s’intensifiera progressivement sur les régions occidentales du nord, avec l’apparition de pluies éparses.

Les vents souffleront de secteur sud-ouest, relativement forts sur les zones côtières et dans le sud du pays, et modérés sur le reste des régions. La mer sera agitée, ce qui rendra les conditions de navigation difficiles.

Les températures poursuivront leur légère baisse, oscillant généralement entre 12 et 17 °C, avec des minimales avoisinant les 9 °C sur les hauteurs. Cette baisse sera plus marquée dans les régions montagneuses et à l’intérieur du pays.

Face à ces conditions météorologiques instables, la vigilance est recommandée sur les routes, notamment dans le nord-ouest où les pluies pourraient rendre les chaussées glissantes en fin de journée. Les activités maritimes devront également être pratiquées avec prudence en raison du vent soutenu et de la houle.