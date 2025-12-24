Tunisie : grève dans les minoteries et industries des pâtes les 5 et 6 janvier 2026

La Fédération générale des industries alimentaires, en coordination avec le département du secteur privé de l’UGTT, a annoncé un préavis de grève pour les lundi 5 et mardi 6 janvier 2026, touchant les secteurs des minoteries, des pâtes alimentaires et du couscous.

Cette mobilisation fait suite au refus de la chambre patronale d’accorder aux travailleurs une augmentation salariale pour l’année 2025, contrairement à ce qui a été accordé dans d’autres secteurs. Selon les syndicats, cette décision constitue une violation du principe d’égalité et reflète une politique de blocage, alors que le pouvoir d’achat des employés continue de se détériorer face à la hausse du coût de la vie.

Les structures syndicales tiennent les parties responsables de toute aggravation de la situation sociale et réaffirment leur engagement à défendre, par tous les moyens légaux, le droit des travailleurs à une revalorisation salariale.