Gafsa installe un écran géant pour soutenir les Aigles de Carthage lors de la CAN 2025

À Gafsa, la délégation de Gafsa Sud, en coordination avec les autorités régionales, a décidé, à l’issue d’une réunion tenue ce lundi 22 décembre 2025, d’installer un écran géant sur la place des Arts, située à proximité du marché central en plein cœur de la ville. Cette initiative vise à permettre aux supporters de l’équipe nationale tunisienne de suivre les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 dans une ambiance collective. Des animations culturelles et artistiques seront également programmées avant le coup d’envoi des rencontres, d’autant plus que l’événement coïncide avec les vacances scolaires, offrant ainsi aux jeunes une occasion privilégiée de vivre ces moments sportifs. Pour rappel, la sélection tunisienne affrontera l’Ouganda ce mardi soir à partir de 21 heures, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la première journée de la compétition.