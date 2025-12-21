Une feuille de route nationale pour l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a été dévoilée par l’Université virtuelle de Tunis (UVT), marquant une étape stratégique pour le secteur académique tunisien.

Sur sa page Facebook officielle, l’UVT a annoncé la mise à disposition de l’ensemble des documents officiels élaborés à l’issue de consultations élargies avec toutes les parties prenantes. Parmi ces documents figurent les orientations stratégiques ainsi que le Plan d’action 2025 pour l’intégration de l’IA, désormais accessibles au public.

Deux publications majeures accompagnent cette annonce : une étude prospective sur l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, disponible via le lien suivant : https://lnkd.in/dvq_tKnb, ainsi que le Plan d’action 2025 détaillé, accessible à l’adresse : https://lnkd.in/dsqM7JCu.

Cette initiative fait suite à la tenue, le 4 décembre 2025, d’une journée consacrée au thème « La stratégie de l’IA dans l’enseignement supérieur, en action », dont un compte rendu détaillé est disponible via le lien : https://lnkd.in/dqgbTHqh.

Créée en 2002, l’Université virtuelle de Tunis a pour mission de soutenir le développement de l’enseignement supérieur en Tunisie à travers la promotion de l’enseignement à distance, l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que la conception de programmes en ligne innovants destinés aux étudiants et aux enseignants.