Hélicoptère russe bloqué à Djerba : l’équipage libéré après trois jours d’immobilisation

Après trois jours d’immobilisation à l’aéroport international de Djerba-Zarzis, l’équipage d’un hélicoptère russe Mi-26 a finalement été autorisé à quitter la Tunisie, à la suite du règlement d’un problème administratif lié à l’autorisation de vol. Composé de sept ressortissants russes et de deux biélorusses, l’équipage avait été contraint de rester sur place en attendant le feu vert des autorités compétentes, passant d’abord la nuit dans la zone des arrivées avant de bénéficier d’un espace de repos aménagé. Selon l’agence RIA Novosti, l’intervention de l’ambassade de Russie à Tunis, sollicitée par la société kirghize propriétaire de l’appareil, a permis de trouver un accord avec les autorités tunisiennes et de débloquer la situation. Bien que présenté comme un incident purement technique, cet épisode survient dans un contexte diplomatique marqué par un rapprochement entre Tunis et Moscou, illustré récemment par la participation de la Tunisie au Forum de partenariat Russie–Afrique et par sa volonté affichée de renforcer une coopération fondée sur le respect mutuel et des intérêts économiques partagés.