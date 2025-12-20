Villarreal – FC Barcelone : chaîne TV et lien streaming pour regarder le match

La 17e journée de Liga propose une affiche très attendue ce dimanche 21 décembre 2025, avec l’opposition entre le Villarreal CF et le FC Barcelone. La rencontre se disputera au stade de la Cerámica, avec un coup d’envoi prévu à 17h15. Un duel prometteur entre le Sous-Marin jaune, toujours solide à domicile, et des Blaugranas déterminés à engranger des points pour rester au contact du haut du classement.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

Le match Villarreal – FC Barcelone sera diffusé en direct et en exclusivité en France sur beIN SPORTS MAX 8HD. Cette affiche phare de la journée s’annonce spectaculaire entre deux équipes réputées pour leur qualité technique et leur intensité de jeu.

Les téléspectateurs pourront suivre l’intégralité de la rencontre dès le coup d’envoi, avec une couverture complète de cet événement majeur du championnat espagnol.

Comment regarder en streaming ?

Pour suivre Villarreal – FC Barcelone en streaming, il est indispensable de disposer d’un abonnement beIN SPORTS. Le match sera accessible sur tous les supports via le site officiel ou l’application beIN SPORTS, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette.