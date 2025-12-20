Huile d’olive tunisienne : “Toukaber” sacrée meilleure huile biologique au monde pour la 10ᵉ fois

Le huile d’olive tunisienne biologique « Toukaber », produite à Medjez El Bab dans le gouvernorat de Béja, a une nouvelle fois confirmé son excellence sur la scène internationale en décrochant la médaille d’or “Extra Gold” du meilleur huile d’olive biologique au monde, pour la dixième année consécutive. Cette distinction a été attribuée lors d’un concours international organisé par le ministère italien de l’Agriculture, réunissant des dizaines de pays producteurs de renom, dont l’Espagne et l’Italie. Ce sacre prestigieux, rapporté par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), illustre la qualité exceptionnelle de l’huile d’olive tunisienne et renforce la position de la Tunisie parmi les leaders mondiaux du secteur oléicole biologique.