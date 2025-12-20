Everton – Arsenal : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le samedi 20 décembre 2025, Everton reçoit Arsenal au Hill Dickinson Stadium pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les deux équipes, en pleine course dans le championnat anglais, s’affrontent dans un match attendu par les fans des deux clubs.

Le coup d’envoi sera donné à 21h00. Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Canal+ Foot, diffuseur officiel, avec un commentaire complet et des analyses avant, pendant et après le match.

Everton, qui joue à domicile, cherchera à accrocher une victoire pour améliorer sa position au classement, tandis qu’Arsenal, habitué aux premières places, voudra confirmer son statut de favori et consolider sa dynamique en championnat.

Cette confrontation s’annonce intense, avec un affrontement tactique entre les entraîneurs et un spectacle attendu des joueurs vedettes des deux équipes. Les amateurs de football anglais ne manqueront pas cet événement, qui pourrait peser dans la course aux premières places de la Premier League.