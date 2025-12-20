Aston Villa – Manchester United : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La 17e journée de Premier League se poursuit avec une affiche très attendue entre Aston Villa et Manchester United, ce dimanche 21 décembre 2025. Le match se jouera à Villa Park, avec un coup d’envoi prévu à 17h30.

Le contexte du match

Aston Villa réalise une excellente saison. Les Villans occupent la 3e place avec 33 points et restent sur cinq victoires consécutives, portés par une attaque très efficace (12 buts inscrits sur les cinq derniers matchs). Manchester United, de son côté, pointe à la 8e place avec 25 points. Les Red Devils alternent le bon et le moins bon, avec un bilan récent de deux victoires, un nul et une défaite.

Historiquement, les confrontations directes sont favorables à Manchester United, vainqueur quatre fois lors des cinq derniers duels face à Aston Villa. Un défi supplémentaire pour les hommes d’Unai Emery, désireux d’inverser la tendance devant leur public.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Date : Dimanche 21 décembre 2025

Heure : 17h30

Chaîne TV : Canal+