Vacances d’hiver : la Fédération de l’enseignement secondaire rejette les séances de rattrapage

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé, ce vendredi, l’ensemble des enseignants à rejeter l’invitation du ministère de l’éducation relative à l’organisation de séances de rattrapage durant les vacances d’hiver dans les matières que les élèves n’ont pas pu étudier au cours du premier trimestre, en raison d’un manque conjoncturel ou réel d’enseignants.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Mohamed Essafi, a indiqué qu’un certain nombre de commissariats régionaux de l’éducation ont adressé des correspondances aux établissements scolaires relevant de leur tutelle, les invitant, sur recommandation du ministère de l’éducation, à assurer des séances de rattrapage durant les vacances d’hiver au profit des élèves qui n’ont pas passé les examens dans certaines matières. Les professeurs sont également appelés à leur passer les devoirs du 1er trimestre au cours de la première semaine suivant les vacances.

Essafi a précisé qu’un nombre d’établissements éducatifs souffrent d’un manque conjoncturel ou réel d’enseignants dans des matières comme la technique, les mathématiques, l’arabe et la pensée islamique, en raison, du non recrutement de nouveaux enseignants depuis 2017 malgré le départ à la retraite de plusieurs professeurs.

“La Fédération générale de l’enseignement secondaire dénonce l’absence de planification et l’irresponsabilité du ministère de l’éducation qui, par cette démarche, met en danger l’égalité des chances entre les élèves et appelle les enseignants à se mobiliser pendant les vacances pour régulariser une situation dont ils ne sont point responsables”, a souligné Essafi.