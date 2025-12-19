Dhehiba sous la pluie : interventions d’urgence face aux accumulations d’eau

La délégation de Dhehiba, dans le gouvernorat de Tataouine, fait face à des conditions météorologiques instables marquées par d’importantes précipitations. Pour y faire face, le délégué de la région, Rached Haddad, a annoncé la mise en œuvre de plans préventifs visant à limiter les risques liés aux accumulations d’eau. La commission locale de prévention et de gestion des catastrophes, ainsi que les services de secours, ont tenu une réunion pour suivre les interventions immédiates réalisées aujourd’hui, notamment le pompage des eaux dans certaines habitations, institutions publiques et portions de routes affectées. D’autres interventions sont également programmées pour les points critiques identifiés. La commission demeure en état de veille permanent, prête à intervenir rapidement face à toute situation d’urgence.