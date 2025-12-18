Signature d’une convention entre l’Université de Tunis et l’association SOS Villages d’Enfants

L’Université de Tunis et l’Association SOS Villages d’Enfants ont signé une convention de partenariat marquant une nouvelle étape dans leur engagement commun en faveur de la jeunesse.

Selon une publication diffusée ce jeudi sur la page officielle de l’Université de Tunis, ce partenariat permet aux clubs ambassadeurs de SOS Villages d’Enfants d’intervenir dans l’ensemble des établissements relevant de l’Université de Tunis, contribuant ainsi à la promotion des valeurs de solidarité et de citoyenneté auprès des étudiants.

Il offrira également aux clubs étudiants de l’Université de Tunis, ainsi qu’aux étudiants de l’Institut Supérieur de l’Animation pour la Jeunesse et la Culture (ISAJC), l’opportunité de s’impliquer lors de leurs stages dans des actions de soutien aux enfants accompagnés par l’association.

“Cette convention s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ouverture et de responsabilité sociale de l’Université de Tunis, qui réaffirme ainsi son rôle actif dans le renforcement du lien entre l’Enseignement Supérieur et la société”, lit-on de même source.