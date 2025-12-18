Mouvement de protestation des chauffeurs de taxis à Kasserine

Un groupe de chauffeurs de taxis individuels à Kasserine ont observé, jeudi, un mouvement de protestation pour exprimer leur rejet de la décision se limitant à l’octroi de 30 nouvelles licences.

Le porte-parole de la coordination régionale des chauffeurs de taxis individuels, Anouer Chelbi, a indiqué à l’Agence TAP que les protestataires revendiquent l’octroi de 35 autorisations de taxis individuels conformément à l’accord conclu avec les parties concernées.

« Les manifestants sont déterminés à poursuivre les actions de protestation jusqu’à satisfaction de leur revendication », a fait observer la même source.