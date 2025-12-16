Kasserine : Aucun cas de fièvre du Nil occidental ni de fièvre de la vallée du Rift signalé

Aucun cas de fièvre du Nil Occidental ou de fièvre de la vallée du Rift n’a été détecté à Kasserine, à ce stade, a souligné le responsable de la production au commissariat régional au développement agricole, Lotfi Sayahi.

S’agissant de la campagne de prévention de la rage, elle a permis de vacciner 25 mille 261 animaux (septembre-novembre 2025) et 14 mille chiens et chats (janvier-août 2025), a indiqué Sayahi à l’Agence TAP.

Par ailleurs, le responsable a annoncé le lancement imminent des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse et la dermatose nodulaire bovine, parallèlement au renforcement des actions de lutte contre les maladies à transmission vectorielle, notamment à travers l’utilisation d’insecticides appropriés.