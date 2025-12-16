Inondations au Maroc : quels risques pour la Tunisie cette semaine ?

Face aux récentes inondations meurtrières au Maroc, de nombreuses questions se posent quant aux possibles répercussions sur la Tunisie. Interrogé par Tunisie Numérique, l’expert en climat Adel Hentati a expliqué que ces intempéries sont liées à une masse d’air froid provenant de la chaîne de l’Atlas, responsable de fortes chutes de neige et de pluies abondantes ayant provoqué des inondations au Maroc. Cette masse d’air se déplace actuellement vers l’est et devrait d’abord toucher certaines régions de l’Algérie. Pour la Tunisie, M. Hentati précise que les perturbations pourraient se manifester par des pluies modérées et une baisse des températures, mais avec une intensité bien moindre que celle observée au Maroc. Ces précipitations pourraient même avoir des effets bénéfiques, en alimentant les barrages et en soutenant l’agriculture. Il a toutefois rassuré la population, soulignant que le risque d’inondations similaires à celles du Maroc reste très faible pour le territoire tunisien.