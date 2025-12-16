Donald Trump poursuit la BBC pour diffamation et réclame 5 milliards de dollars

Le président américain Donald Trump a intenté une action en diffamation d’un montant de 5 milliards de dollars contre la BBC, l’accusant d’avoir déformé intentionnellement un extrait de son discours du 6 janvier 2021 dans un documentaire de l’émission Panorama. Selon les documents déposés devant un tribunal en Floride, Trump reproche à la chaîne publique britannique d’avoir manipulé le montage de ses propos de manière « trompeuse et malveillante », laissant entendre qu’il aurait appelé directement à la violence avant les émeutes du Capitole. Bien que la BBC ait présenté des excuses en novembre dernier, reconnaissant que le montage avait donné une « impression erronée », elle a rejeté toute responsabilité juridique et refusé de verser des indemnités, estimant qu’il n’existe aucun fondement à une plainte pour diffamation. L’affaire, qui a déjà provoqué des remous internes au sein de la BBC et la démission de hauts responsables, s’annonce comme un nouveau bras de fer judiciaire et médiatique entre Donald Trump et les grands groupes de presse internationaux.