CNOT : la commission électorale approuve les candidatures au bureau exécutif

Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a annoncé, ce mardi, que la commission électorale indépendante, réunie lundi, a décidé d’approuver la candidature de Mehrez Boussayène à la présidence du Comité pour un nouveau mandat, à l’occasion de son Assemblée générale élective du 26 décembre courant.

Le CNOT a précisé via sa page facebook officielle que la commission électorale a décidé d’accepter les candidatures pour les postes du bureau exécutif, mentionnés ci-après: Sofien Jeribi, Hedia Mansour, Habib Cherif, Ines Hammami, Karim Helali, Mohamed Aziz Fetni, Sofien Chaouachi, SAbel Jlelja, Ridha Manai, Mohsen TAkrouni, Hatem Marnaoui, Abdelmajid Jrad, Houcine Kharrazi, Mourad Senoussi, Khaled Amara, Aref, Brini, Taher Zerai, Mohamed Adel Zahra, Fethi Ben Zekri, Skander Hchicha, Hedi Lahouar, Ahmed Thabti, Fethi Masmoudi, Riadh Belhaj et Nahla Brahim.