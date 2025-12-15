Maroc vs Émirats arabes unis : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La sélection marocaine A’ poursuit son aventure à la Coupe arabe des nations Qatar-2025 et affrontera, ce lundi 15 décembre à Doha, la sélection des Émirats arabes unis en demi-finale de la compétition. La rencontre se disputera au stade international Khalifa et offrira une place en finale au vainqueur.

Les Lions de l’Atlas locaux se sont qualifiés pour le dernier carré après leur succès face à la Syrie (1-0), jeudi 11 décembre, à l’issue d’un quart de finale disputé et engagé, confirmant ainsi leurs ambitions dans ce tournoi.

De leur côté, les Émirats arabes unis ont décroché leur billet pour les demi-finales après une victoire aux tirs au but contre l’Algérie (7-6), à la suite d’un match nul (1-1) à l’issue des prolongations, démontrant leur solidité mentale dans les grands rendez-vous.

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc-Émirats arabes unis sera donné à 17h30 (heure locale à Doha), soit 15h30 (heure marocaine).

Le match sera retransmis en direct sur les chaînes beIN Sports, MBC5 et Al Kass.