Tourisme : lancement de la première croisière Alger–Tunis pour le réveillon 2026

Une croisière exceptionnelle reliera Alger à Tunis du 29 décembre 2025 au 5 janvier 2026, marquant la première traversée touristique de ce type entre les deux capitales maghrébines. Organisée par Madar Maritime Company, filiale de Madar Holding, cette initiative propose un voyage festif et culturel à bord du navire Romantika, présenté comme un véritable hôtel cinq étoiles flottant. Durant une semaine, les passagers profiteront d’un programme mêlant détente, animations, gastronomie et célébrations, dont une grande soirée de réveillon pour accueillir 2026 en pleine Méditerranée. Cette croisière s’inscrit dans une stratégie de développement du tourisme maritime régional et vise à renforcer les échanges entre l’Algérie et la Tunisie. Les organisateurs annoncent également des activités variées pour tous les publics ainsi que la présence d’artistes des deux pays. Prévue durant les vacances scolaires, l’initiative devrait attirer un large public maghrébin et international, avec des excursions programmées à Tunis à l’arrivée. MMC précise enfin que ce voyage pourrait ouvrir la voie à des liaisons maritimes touristiques régulières entre les deux pays.