Taxis individuels : menace de grève et nouvelles actions de protestation en Tunisie

Les taxis individuels menacent de reprendre la grève et d’organiser de nouvelles actions de protestation dans les jours à venir. Le syndicat de base dénonce le maintien d’une tarification inchangée depuis décembre 2022, elle-même issue de 2019, ainsi que le non-respect de leurs revendications professionnelles, malgré les hausses salariales accordées dans le secteur public et privé dans le cadre de la loi de finances 2026. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 13 décembre 2025, le syndicat déplore « une politique de marginalisation et d’arbitraire » à l’encontre d’un secteur regroupant des milliers de travailleurs. Il rappelle avoir multiplié depuis 2024 les initiatives officielles et actions de mobilisation, allant des courriers aux autorités à des manifestations et grèves, comme celle du 19 mai qui avait presque paralysé le secteur. Malgré des sollicitations auprès de la présidence du gouvernement, de l’Inspection générale du travail, du Parlement et des instances régionales et locales, aucun résultat concret n’a été obtenu, poussant le syndicat à annoncer de nouvelles mobilisations tant que ses revendications ne seront pas prises en compte.