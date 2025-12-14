Reprise des interventions chirurgicales ophtalmologiques à l’hôpital régional de Jendouba

Le service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de Jendouba a repris, hier samedi, la réalisation des interventions chirurgicales après plusieurs années d’interruption.

Plus de 25 opérations chirurgicales de la cataracte ont été effectuées en une seule journée, grâce au renforcement du service par des médecins spécialistes et en collaboration avec l’Association tunisienne des jeunes ophtalmologistes, selon un communiqué publié samedi soir par le ministère de la Santé.

D’après la même source, cette reprise illustre les efforts visant à améliorer les services de santé spécialisés dans la région et à rapprocher les soins des citoyens outre la valorisation des compétences des jeunes médecins et le renforcement du droit à une santé équitable et accessible à tous.